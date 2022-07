Mercato OM : Mais quel est l’âge de la recrue Mbemba ?

La nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba est connu dans le monde du football pour son talent mais aussi parce que personne ne connaît réellement son âge, en effet on parle d’au moins 4 dates de naissances différentes pour le défenseur congolais.

Mbemba sera vraisemblablement la 3ème recrue de l’OM et ce sera donc un 3ème défenseur central qui rejoint les rangs de l’équipe marseillaise. Un mystère entoure cette recrue, sa date de naissance. En effet, le natif de Kinshasa a entre 27 et 34 ans avec pas moins de 4 dates de naissances différentes…

Victime de trafic d’être humains selon Molina

Arrivé à Anderlecht en 2011, il est enregistré à la date du 8 août 1994. Sauf que plusieurs licences dans des clubs congolais indiquent qu’il serait né en août 1988. Ça ne s’arrête pas là puisque la fédération congolaise l’enregistre au 30 novembre 1991 pour un match de qualification à la CAN. Et pour ne rien arranger le joueur lui-même en interview avoue être né en 1990. Lors de son transfert à Anderlecht il passe des U23 au RD Congo au U19 en Belgique, entre l’Afrique et l’Europe, le joueur a donc perdu 6 ans.

Selon le journaliste Romain Molina qui a travaillé sur ce dossier en 2013 avec John Sinott pour CNN, ce serait dû à un trafic d’être humains entre la RDC et Anderlecht. L’histoire est donc beaucoup moins drôle qu’il n’y paraît. Lorsque les documents commencent à sortir, le joueur est renvoyé par Anderlecht à Kinshasa. Mais la Fédération congolaise confirme sa naissance en 1994, étouffant au plus vite le scandale, le joueur peut donc retourner à Anderlecht. Depuis la Fifa a lancé une enquête toujours sans résultat.