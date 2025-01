Mercato OM : C’est tranché pour Koné !

Ismaël Koné, recrue estivale de l’OM, a eu un début de saison difficile en raison de blessures et de prestations peu convaincantes, mais il ne souhaite pas quitter le club durant ce mercato hivernal. Le milieu de terrain canadien de 22 ans veut continuer à apprendre sous Roberto De Zerbi et espère bousculer la concurrence pour une place de titulaire.

Ismaël Koné, recrue estivale de l’OM, traverse une première saison compliquée, marquée par deux blessures aux chevilles qui ont freiné son élan. Malgré un début de saison décevant et une hiérarchie modifiée avec Nadir qui lui est passé devant, le jeune milieu de terrain de 22 ans n’envisage pas de départ lors du mercato hivernal 2025.

Koné veut s’imposer à l’OM !

🔹En manque de temps de jeu et doublé par Bilal Nadir, Ismaël Koné 🇨🇦 n’a pas l’intention de quitter l’OM. L’international canadien de 22 ans se sent bien en Provence et veut continuer à apprendre sous les ordres de Roberto De Zerbi. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/lLpgwFarmG — Infos OM (@InfosOM_) January 17, 2025

Selon La Provence, Koné se sent bien à Marseille et souhaite poursuivre son apprentissage sous la direction de Roberto De Zerbi. Bien que son poste soit très concurrentiel avec des joueurs comme Valentin Rongier, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg, l’international canadien (26 sélections) espère bousculer cette hiérarchie. Jusqu’à présent, il a disputé 9 matchs, dont seulement trois en tant que titulaire, mais il reste déterminé à se battre pour gagner sa place.