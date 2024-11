Mercato OM : malgré son exfiltration rapide du club, il n’en veut pas à Longoria !

Cédric Bakambu est revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille avec un mélange de regrets et de reconnaissance, regrettant de ne pas avoir eu plus de temps pour s’imposer. Toutefois, il garde de bons souvenirs de cette expérience, notamment grâce à la passion et l’engagement de Pablo Longoria, qu’il considère comme un acteur clé de son aventure marseillaise.