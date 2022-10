Mercato OM : Malgré un belle offre, il confie « je voulais rester à Marseille »

Interrogé sur son mercato estival, Léo Balerdi a confié qu’il avait l’opportunité de partie en Serie A mais qu’il avait refusé l’offre pour rester et s’imposer à l’OM.

Leo Balerdi a évoqué la possibilité de partir à Bologne l’été dernier, il a expliqué qu’il avait fait le choix de rester à Marseille. Cela tombe bien car son coach, Igor Tudor comptait sur lui : « Il a un ou deux matchs en-dessous de ses capacités. Il a eu un problème à l’épaule et après il a fait des matchs de bon niveau. On a eu des offres et j’ai tenu à ce qu’il reste. »

J’ai parlé avec Bologne, j’ai parlé avec ma famille mais j’ai dit que je voulais rester ici

« Je me sens mieux à l’entraînement. La confiance du coach c’est très important. Il m’a beaucoup aidé en ce moment. Je sais qu’à Vérone il avait déjà sorti des joueurs avaient pris un jaune et qui avaient mal joué en première période. J’ai compris le changement qu’il avait fait contre Lille. Il ne s’est pas rendu compte que j’aurais pu être sifflé, il m’avait remplacé avant la mi-temps instinctivement. (…) J’ai parlé avec Bologne, j’ai parlé avec ma famille mais j’ai dit que je voulais rester ici à Marseille. Les gens qui critiquent cela m’a fait mal mais je veux jouer à Marseille, je veux y jouer la Ligue des champions. Arès on verra. » Léonardo Balerdi – source: Conférence de presse (07/10/2022)

#Balerdi : « Oui je voulais rester à Marseille, J’ai parlé avec Bologne mais j’ai discuté avec ma famille même si j’étais critiqué ici je veux jouer ici. Après on verra. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 7, 2022