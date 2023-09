Mercato OM : Malinovskyi donne les raisons de son départ

Prêté avec une option d’achat au Genoa durant le mercato d’été, Ruslan Malinovskyi a quitté l’OM six mois après son arrivée. Dans une interview accordée au quotidien italien, la Repubblica, le milieu de terrain désigne Marcelino comme étant le responsable de son départ.

Seulement six mois après son arrivée à l’OM, Ruslan Malinovskyi a déjà quitté le club. L’international Ukrainien est arrivé durant le mercato d’hiver, en prêt avec option d’achat en provenance de l’Atalanta Bergame. Il joue 23 matchs toutes compétitions confondues, dont 16 titularisations, pour deux buts et une seule passe décisive. Les supporters se rappelleront de son but donnant la victoire à l’OM, lors du huitième de finale de la coupe de France contre le PSG, à domicile, le 8 février dernier. Alors que le joueur se voyait continuer à Marseille, la nomination de Marcelino, après la démission d’Igor Tudor a tout changé pour Malinovskyi. Le milieu de terrain a été prêté au Genoa avec une option d’achat de plus de 11 millions d’euros selon le quotidien la Repubblica.

La Repubblica (éd. Gênes) : Le Genoa et l’#OM ont trouvé un accord pour Ruslan #Malinovskyi. Les détails : prêt payant (2M) et option d’achat supérieure à 11M. Le joueur arrive demain. pic.twitter.com/lNwXQ2xPor — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 18, 2023

Marcelino a décidé de m’écarter

Marcelino n’avait pas retenu l’Ukrainien dans son groupe pour affronter le Panathinaïkós, lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, les 9 et 15 aoûts derniers. Le milieu de terrain affirme, dans une interview accordée à la Repubblica que l’Espagnol ne comptait pas sur lui.

« J’ai joué six mois avec Tudor, qui comptait beaucoup sur moi, explique Malinovskyi au quotidien, vendredi dernier. Je n’ai pas marqué beaucoup mais j’ai fait ce qui m’était demandé. Puis l’entraîneur a changé et de nouveaux joueurs sont arrivés. Marcelino a décidé de m’écarter et mon agent a travaillé pour que je parte.«