Mercato OM : Manchester City et United pistent cette révélation de la saison !

Selon 90 min, Duje Caleta-Car serait surveillé par les scouts de Manchester United et City. Les Reds Devils le compareraient même à Vidic…

Après une première saison compliquée, Duje Caleta-Car a enfin révélé tout son potentiel sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Avec Alvaro Gonzalez et Boubacar Kamara, ils ont réussi à créer une vraie solidité défense dans l’équipe d’André Villas-Boas.

L’international croate qui a été acheté près de 20 millions d’euros par l’OM en 2018 intéresserait deux très gros clubs anglais. Selon les informations de 90min, l’ancien défenseur central du RB Salzburg est surveillé par les deux clubs de Manchester : United et City. Les dirigeants des Reds Devils l’auraient même comparé à Vidic, ancienne légende du club.

Côté City, Kalidou Koulibaly, ​Issa Diop et Dayot Upamecano sont également sur leurs tablettes mais le profil de DCC plairait également en interne. Sa côté sur Transfermarkt est évaluée à 25 millions d’euros mais si les deux clubs sont intéressés, la somme pourrait vite grimper… Un transfert qui pourrait faire du bien aux finances de l’OM mais l’information est évidemment à prendre avec des pincettes !

