Mercato OM : Manchester United (très) gourmand pour Martial !

Alors que Jorge Sampaoli souhaite se renforcer cet hiver, la piste menant à Anthony Martial a vu le jour depuis les envies de départ de l’international français. Mais comme vient de le confirmer le coach de Manchester United en conférence de presse, les exigences salariales du joueur vont poser problème…

Arrivé en 2015 à Manchester United, Anthony Martial voudrait quitter le club. Si cette annonce a attiré de nombreux clubs, ses exigences salariales sont colossales. Et comme l’a confirmé Ralf Rangnick, le club qui acceptera le prêt de Martial devra en assumer l’entière responsabilité de son salaire, assorti par une somme d’argent pour payer ce prêt. De quoi dissuader l’OM…

Ralf Rangnick: “Anthony Martial made it very clear that he wants to leave. But it’s also a question of which kind of clubs are interested in him and the demands of the club”. 🔴 #MUFC

Man United are asking for payment of his salary until end of the season + loan fee. pic.twitter.com/rzgYhMKm9e

