Mercato OM : Mandanda, fausse rumeur ?

Depuis qu’il a perdu son statut de titulaire à l’OM, Steve Mandanda est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs. Pour autant, toutes ces possibilités ne sont pas réelles…

Alors que le portier de 36 ans était encore annoncé en discussion avec Nice, nous vous précisions hier que la porte n’était pas ouverte du côté de l’OGCN. Une information confirmée ce vendredi par le directeur sportif azuréen, Julien Fournier dans Nice Matin : « Cela va trop loin avec Steve, car je le connais très bien et que je le côtoie de manière régulière. Ce n’est pas une bonne idée pour l’OGC Nice. On a deux très bons gardiens, on est assez fourni. »

Le média va plus loin et explique pourquoi ce deal ne pourra pas se faire. En effet, Christophe Galtier ne peut pas lui offrir une place de titulaire ou lui garantir du temps de jeu. Walter Benitez est performant et ne sera pas remplacer cette saison. Cependant, Nice Matin explique que Mandanda était attiré par cette possibilité car il « se sentirait plus en sécurité sportivement » mais aussi personnellement (vis à vis des cambriolages). De plus le portier serait heureux de retrouver Didier Digard et de Julien Fournier.

Si Nice n’était pas vraiment intéressé pour cet hiver, c’était le cas par contre de l’ASSE, mais cette option n’a pas convaincu Mandanda…

[#OM] Selon les informations de 🗞 Nice-Matin, Steve Mandanda aurait été bien ouvert à un départ à l’OGC Nice mais il ne rejoindra pas le club. Galier n’est pas disposé à lui offrir les garanties espérées. #MercatOM|#TeamOM pic.twitter.com/gcXh22BpTm — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) January 21, 2022

Hier en conférence de presse, Jorge Sampaoli a précisé qu’il aimerait voir rester son gardien remplaçant, sans pour autant exclure son départ lors de ce mercato hivernal…

Je veux que Mandanda puisse être heureux, avec nous ou ailleurs

« Concernant Steve Mandanda, je veux qu’il reste ici, soit avec nous, joue avec nous. Il a peut-être envie d’être heureux ailleurs. Je veux qu’il puisse être heureux, avec nous ou ailleurs. C’est une référence au club. Je n’aimerais pas qu’il parte. Ce n’est pas moi qui décide. Je ne connais pas la situation, je ne sais pas s’il veut partir. Si c’est le cas, il faudra trouver un concurrent pour Pau Lopez. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/01/2022)