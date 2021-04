Mercato OM: Mandanda réagit aux rumeurs concernant son avenir et affiche un souhait clair !

Auteur d’une saison mitigée, Steve Mandanda n’est plus au niveau auquel nous avons pu le connaître. Moins décisif que lors des exercices précédents, la direction lui chercherait un remplaçant. Ce qui est sûr, c’est que Mandanda, lui, veut rester à l’Olympique de Marseille.

L’avenir de Steve Mandanda est l’un des dossiers à suivre de très près cet été. Le capitaine de l’Olympique de Marseille, âgé de 36 ans, a fait quelques annonces sur son avenir dans un long entretien accordé à Onze Mondial.

« Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m’imagine pas ailleurs qu’ici. » Steve Mandanda – Source: Onze Mondial (26/04/2021)

Mandanda toujours dans le foot après sa retraite

Comme Dimitri Payet, Steve Mandanda est un « olympien à vie ». Un poste l’attend dans l’organigramme marseillais lorsqu’il arrêtera sa carrière. Le portier français affirme à nouveau son envie de rester dans le monde du football quand sera venu pour lui le moment de raccrocher les crampons.

« Je pense rester dans le football. Ce sport berce ma vie depuis mon enfance. Je n’ai fait que du foot dans ma vie. Je pense notamment à ce que j’ai pu apprendre durant mes années au centre de formation. Mais aujourd’hui, dans mon esprit, rien n’est véritablement arrêté. Je ne sais pas encore dans quelle filière j’aurai envie d’être. Est-ce que ce sera sur le terrain ou en dehors, je ne peux pas encore le dire. J’ai encore cette envie et ce besoin de jouer. À partir du moment où je suis encore sur le terrain, c’est difficile de me projeter. Aucun poste ne m’intéresse pour le moment. Tout simplement parce que j’aimerais bien toucher à tout avant de me positionner. Je ne sais pas si j’aurai envie d’être entraîneur des gardiens, entraîneur des jeunes, être dans les bureaux pour de l’administratif ou du sportif. Toutes ces choses sont encore inconnues pour moi entre guillemets. Je veux toucher à tout avant de choisir une voie. » Steve Mandanda – Source: Onze Mondial (26/04/2021)

je n’ai jamais dit que je comptais arrêter — Steve Mandanda

Si la fin de sa carrière est toute proche, Steve Mandanda a, dans son entretien, confirmé sa volonté de continuer de jouer au football à l’Olympique de Marseille.

« Concernant ce qui se dit sur mon avenir à court terme à l’OM, je ne comprends pas. Cette information a été reprise, ok d’accord. Mais par rapport à qui ? Qui a parlé ? Qui a dit quoi ? Moi, je n’ai jamais pris la parole et je n’ai jamais dit que je comptais arrêter ou que je réfléchissais à arrêter. Quelqu’un a sorti ça et tout le monde l’a repris puis tout le monde en a parlé. J’ai encore trois ans de contrat. J’ai encore envie de jouer. Je sais que ma fin de carrière approche. J’ai 36 ans, je suis plus proche de la fin que du début. Ma carrière est derrière moi, il ne m’en reste plus beaucoup. Mais il m’en reste encore. Et j’ai encore envie d’être là. Maintenant, comme j’ai toujours dit, on ne sait jamais dans le football. On ne sait jamais si le coach veut changer, on ne sait jamais ce qu’il va se passer dans deux mois. Aujourd’hui, dans mon esprit et dans ce que je veux faire, c’est très clair. Je veux continuer à jouer. Et jouer à l’OM. » Steve Mandanda – Source: Onze Mondial (26/04/2021)