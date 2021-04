Mercato OM : Mandanda, un avenir en plusieurs étapes…

Comme Dimitri Payet, Steve Mandanda a prolongé son contrat jusqu’en 2024. Si le portier marseillais n’est pas certain de jouer jusqu’à cette date, la suite de sa carrière commence à s’organiser…

Alors que des rumeurs annonce le recrutement d’un jeune gardien cet été par Pablo Longoria, Steve Mandanda ne compte pas raccrocher les gants tout de suite. Le capitaine de l’OM s’est confié dans un long entretien à Onze Mondial, il y évoque son avenir…

Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille

« Je n’ai jamais dit que je comptais arrêter ou que je réfléchissais à arrêter. Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m’imagine pas ailleurs qu’ici. Et oui, je pense rester dans le football. (…) À partir du moment où je suis encore sur le terrain, c’est difficile de me projeter. Aucun poste ne m’intéresse pour le moment. Tout simplement parce que j’aimerais bien toucher à tout avant de me positionner. Je ne sais pas si j’aurai envie d’être entraîneur des gardiens, entraîneur des jeunes, être dans les bureaux pour de l’administratif ou du sportif. » Steve Mandanda – source : Onze Mondial (01/04/2021)