Mercato OM – Marroccu : « Nous allons parler à Marseille avec qui nous avons d’excellentes relations »

Pablo Longoria va devoir faire ses preuves cet été face à l’immense chantier qui s’annonce. L’effectif va devoir être reconstruit en profondeur et plusieurs dossiers s’annoncent compliqués…

Kevin Strootman n’est que prêté et devrait donc revenir avec son énorme salaire en juin prochain. Si le milieu de terrain sait que rester à Gènes sera compliqué, Francesco Marroccu, directeur sportif du Genoa, aimerait conserver l’international néerlandais.

A lire : MERCATO OM : « STROOTMAN C’EST UN ACCIDENT INDUSTRIEL COMME GOURCUFF À LYON »

Strootman est un champion qui serait un grand coup s’il restait au Genoa

« C’est un champion qui serait un grand coup s’il restait au Genoa, mais c’est une situation complexe et prématurée. Nous allons parler à Marseille avec qui nous avons d’excellentes relations ». Francesco Marroccu – source : DAZN (18/04/2021)

Rester ici ? C’est une chose compliquée — Strootman

Interrogé par le Corriere dello Sport, le milieu de terrain de 31 ans n’avait fermé aucune porte concernant son mercato hivernal. « Rester ici ? C’est une chose compliquée, il faut voir ce que Marseille veut faire de moi. Maintenant, nous avons huit matches à jouer, et on doit faire les choses bien. Rouvrir les stades au public ? J’ai joué de nombreux matches contre Gênes, le stade a toujours fait ressentir quelque chose. Maintenant autre chose, il est clair que nous voulons que les supporters du stade donnent un peu d’énergie , dès que possible ».