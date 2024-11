Dans un entretien exclusif accordé à 1899 L’Hebdo de la Provence, Miralem Pjanic a partagé son analyse sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a souligné que le projet ambitieux des dirigeants marseillais a joué un rôle clé dans la décision du joueur.

Miralem Pjanic explique que l’OM a réalisé un joli coup en faisant signer l’ancien milieu de terrain de la Juventus: « Adrien Rabiot a évolué dans de grands clubs européens, et il vient de rejoindre un club avec de réelles ambitions. Je peux vous assurer que s’il n’avait pas été convaincu par le projet de l’OM, et par les encouragements de Mehdi Benatia, il n’aurait jamais signé à Marseille. Il aurait pris son temps et n’aurait pas hésité à attendre le mercato de janvier pour choisir une option plus attractive. Mais, cette saison, la meilleure option, c’était clairement l’Olympique de Marseille. Les discours de Mehdi, du président, et du coach ont eu un poids déterminant, c’est évident. Mais au-delà de l’aspect sportif, rejoindre un club comme l’OM, dans une ville aussi passionnée par le football que Marseille, c’est un vrai bonheur pour n’importe quel joueur. »

Miralem Pjanic n’est pas surpris par l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM et estime que cela ne constitue en aucun cas une régression pour le joueur. « Si je suis étonné de sa décision ? Pas vraiment. Il est vrai qu’il s’attendait peut-être à un mercato différent cet été, mais tout le monde a constaté que le marché des transferts a été particulièrement difficile cette année. Le football et son économie connaissent de profondes mutations, mais au final, Rabiot choisit un très grand club avec un projet sportif ambitieux. »

Un OM renforcé par des recrutements stratégiques

Pjanic poursuit en évoquant les changements opérés par l’OM cet été : « L’Olympique de Marseille a fait des choix très ambitieux, notamment en recrutant un nouvel entraîneur. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont accompli un travail remarquable pour renforcer l’équipe, avec l’arrivée de joueurs de qualité, apportant du sang neuf. Personne n’aurait imaginé, en début d’été, que l’OM réussirait à attirer ce coach et ces joueurs de ce calibre. Mais c’est justement cela qui fait de Marseille l’un des clubs les plus prestigieux de France, aux côtés du PSG et de l’Olympique Lyonnais. Avec ces nouvelles recrues, l’OM a clairement marqué les esprits. Et je suis sûr que cela n’a pas échappé à Adrien Rabiot », a conclu l’ex-joueur lyonnais à l’hebdo de la Provence.