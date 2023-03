Mercato OM : « Marseille ça ne se refuse pas ! »

Arrivé durant l’été 2019, en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier est devenu un taulier du club et capitaine de l’équipe. Pour la chaine YouTube : Carré, Rongier est revenu sur son transfert à l’OM et explique qu’un club comme l’OM ne peut pas se refuser.

Le transfert de Rongier à l’OM a été compliqué. Le joueur a signé en tant que joker médical, après la fermeture du mercato estival 2019, car les négociations entre l’OM et Nantes étaient difficiles. Mais le jeu en valait la chandelle puisque Rongier est devenu un titulaire indiscutable à l’OM. Depuis son arrivée il a joué 140 matchs, toutes compétitions confondues.

Quand tu viens de Nantes tu te dis que la différence entre Nantes et Marseille est énorme

« Il faut savoir qu’il avait déjà des contacts avec Marseille depuis un an déjà où le club m’avait sollicité pour venir. En ayant discuté avec le FC Nantes et avec le président qui ne voulait pas trop me lâcher. Je lui ai dit : « ok je suis c‘est cohérent je reste encore un an de plus mais par contre vous me promettez qu’à la fin de la saison si j’ai des belles opportunités vous me laissez partir ». Je fais plutôt une belle saison et arrive cet été où même un peu avant les négociations commencent avec l’OM. J’avais beaucoup de réflexions de mon côté parce que l’OM ça ne se refuse pas. Mais quand tu viens de Nantes tu te dis que la différence entre Nantes et Marseille est énorme. Ça peut très bien se passer et te permettre de te propulser comme ça peut très mal se passer. Donc c’était un choix qui n’était pas évident au début. Dans mon entourage la majorité des gens et m’ont dit de bien réfléchir. J’ai toujours été comme ça. J’adore les défis, mais parfois un peu fous et j’aime bien être stimulé. Je me suis dit « non mais là il faut que tu montres qui tu es. Tu ne peux pas te défiler comme ça. » Et puis comme je te l’ai dit, Marseille ça ne se refuse pas. Quand tu arrives ici à la Commanderie, tu comprends direct où tu es. Quand je jouais avec Nantes au Vélodrome ça me faisait quelque chose alors qu’il nous sifflait. Je me suis que si j’ai la possibilité de jouer ici, je devais foncer. Et voilà après les négociations ne se sont pas du tout passées comme on l’espérait. J’ai signé ici en tant que joker médical parce que les négociations, ce sont se sont passées comme elles se sont passées. » Valentin Rongier – Source : Carré/YouTube (15/03/2023)