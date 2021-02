Mercato OM : Matches, analyse de l’effectif… Sampaoli travaille depuis début février ?

Jorge Sampaoli devrait prendre l’avion en direction de Marseille ce vendredi, son dossier n’est pas totalement finalisé. En effet, selon l’AFP Pablo Longoria discute des derniers détails de son contrat.

Cible numéro une de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli travaille sur son futur staff, l’effectif qu’il aura à sa disposition et analyse chaque match de sa future équipe. Sur le plateau du Late Football Club, le correspondant de Canal + au Brésil confirme qu’un accord de principe existe depuis 3 semaines entre l’OM et Sampaoli.

Les négociations ont été menées par Pablo Longoria

« Cela fait déjà trois semaines qu’il planche sur l’effectif de l’OM, qu’il regarde tous les matches, qu’il jauge cette équipe et ce club. Tout cela explique qu’il y a déjà un accord de principe entre lui et le club marseillais depuis plus longtemps que l’on pensait, depuis le début du mois de février. Des négociations qui sont menées directement par Pablo Longoria. » Stéphane Darmani – source :Late Football Club (23/02/2021)