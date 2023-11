Mercato OM: « Il n’y avait pas de continuité… il a fallu faire un choix pour ma carrière ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé en toute fin de mercato à la Lazio Rome en prêt avec option d’achat obligatoire de 18 millions d’euros, Mattéo Guendouzi est revenu sur les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille au micro de Téléfoot.

« Sur la deuxième saison, ce n’était plus les mêmes choses avec pas mal d’instabilité. On a changé beaucoup de fois de coach, en l’espace de deux ans. Un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois. » Mattéo Guendouzi revient sur son départ de l’OM (1/2) @YassinNfaoui pic.twitter.com/XFvloa3UmH — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 5, 2023

« C’était vraiment un amour dès les premiers jours. J’étais heureux de vivre à Marseille, j’étais heureux de jouer pour ce club. Mais sur la deuxième saison, ce n’était plus les mêmes choses avec pas mal d’instabilité. On a changé beaucoup de fois de coach, en l’espace de deux ans. Un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois. Il n’y avait pas de continuité par rapport à ça. Donc, il a fallu faire un choix pour moi et également pour ma carrière, a déploré l’international français. Je recherchais vraiment un grand club qui joue la Coupe d’Europe tous les ans, avec un très grand coach. Et avec Maurizio Sarri, j’ai vraiment de la chance parce que j’apprends avec lui depuis maintenant que deux mois, a confié le milieu de la Lazio. Je viens avec un statut que je n’avais pas il y a 4-5 ans. On m’attend beaucoup plus que le jeune Mattéo qui arrive à 19, 20 ans« , a ajouté Guendouzi.