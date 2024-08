Mercato OM : Maupay déjà très malin en utlisant JUL !

Neal Maupay devrait arriver à Marseille pour jouer la doublure d’Elye Wahi. Le joueur qui manie bien les réseaux sociaux à annoncer son arrivée… en citant JUL, de quoi régaler les supporters marseillais.

On le sait, Neal Maupay est le footballeur le plus actif sur les réseaux, il est généreux sur les interventions et les tweets comiques pour amuser les fans. Et cette fois encore ça n’a pas manqué, alors qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, l’attaquant d’Everton tease son arrivé à l’OM en tweetant une vidéo de JUL.

Le buteur français a donc déjà compris comment se mettre les supporters dans la poche, lui qui avait déjà amusé la galerie en citant les évadés quelques minutes plus tôt pour tacler son club, Everton.

Here We Go lancé pour Neal Maupay! Le journaliste Fabrizio Romano nous explique ce jeudi que l’attaquant français devrait arriver dès ce soir et la visite médicale est déjà prévue !

🚨🔵⚪️ Neal Maupay to Olympique Marseille, here we go! Deal done on loan with mandatory buy option from Everton.

€4m fee as #EFC were only accepting a permanent move, Maupay agreed terms days ago.

All set for medical, as L’Équipé reports. pic.twitter.com/AwawcNH6ZM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024