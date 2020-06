Mercato OM: Maxime Lopez fait une déclaration forte sur son avenir

Sous contrat jusqu’en 2021, Maxime Lopez a réalisé une saison moyenne. Ce dernier s’est exprimé sur son avenir, et a mis un petit coup de pression à la direction olympienne…

Le milieu de terrain formé à l’Olympique de Marseille arrive en fin de contrat en 2021. Tout comme les autres joueurs qui arrivent en fin de contrat l’année prochaine, Maxime Lopez n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation. En live sur Twitch avec le streamer Warkik, il a déclaré vouloir rester à l’OM la saison prochaine, et souhaite jouer la Ligue des Champions avec son club formateur :

Je n’ai aucun signe de la direction– Lopez

A lire aussi :Ligue 1: Aulas ne lâche pas l’affaire et réclame (encore) une reprise du championnat !

« Il me reste un an de contrat, pour l’instant, je n’ai aucun signe de la direction. Je n’ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu’il peut se passer. J’aimerais bien prolonger c’est sûr mais la balle n’est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J’ai tout ici. La Ligue des Champions va nous mettre des frissons à tous, ça va faire bizarre pour tout le monde. J’espère qu’on ne prendra pas un groupe de fou. » Maxime Lopez— Source: RMC Sport