Mercato OM : M’Baye Niang répond aux rumeurs autour de son avenir !

Un temps annoncé à l’Olympique de Marseille, M’Baye Niang serait dans le flou total concernant son avenir selon plusieurs médias… Le principal intéressé à répondu à ces rumeurs sur ses réseaux sociaux.

Le mercato estival d’M’Baye Niang a été plus que mouvementé… Un temps annoncé à l’OM, André Villas-Boas a mis un terme à ces rumeurs ce vendredi en conférence d’avant-match PSG-OM.

j’ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais F.C — M’BAYE NIANG

L’attaquant sénégalais, toujours sous contrat avec le Stade Rennais, a tenu à rappeler qu’il était toujours concentré sur le club breton, bien que le mercato ne soit pas encore terminé.

A LIRE AUSSI : PSG – OM : Un Parisien de retour à l’entraînement mais un incertain supplémentaire?

« Je n’avais aucune envie de m’exprimer à nouveau. Je demande aux personnes qui s’expriment à ma place de cesser de le faire. Contrairement à ce qui peut se lire et se dire, j’ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais F.C., que ce soit le staff, les joueurs ou la direction. Je ne sais pas comment va se terminer le mercato, mais aujourd’hui, je suis au club et reste concentré sur le travail qu’on me demande »

M’Baye Niang – Source : Twitter (11/09)