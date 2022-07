Mercato OM : Mbemba affiche sa tranquillité et répond à la polémique sur son âge !

Dernier des trois à passer en conférence de presse de présentation ce mardi, Chancel Mbemba s’est exprimé sur son arrivée à l’OM, son niveau physique et a répondu aux rumeurs sur son âge…

Je suis timide mais sur le terrain je ne suis pas timide — Mbemba

« Je suis arrivé vendredi, je prends mon temps. J’ai travaillé avec tout le groupe, je connais tout le monde. C’est ma famille, on va monter petit à petit. Je suis ici à Marseille. A Porto, on a gagné des titres mais je devais tourner la page. Ici, c’est comme un deuxième challenge. Je regarde l’OM à la télé, je vais apprendre et je suis content d’être ici. Je suis timide mais sur le terrain je ne suis pas timide. Je prends mon temps. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Je fais mon boulot, je ne sais pas qui va connaître mon âge mieux que moi, ma mère ou mon père. » Chancel Mbemba – source : Conférence de presse (19/07/2022)