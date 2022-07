Mercato OM : « McCourt ne peut s’en prendre qu’à lui-même ! »

Sur RMC, Jonatan MacHardy était très remonté contre la décision de Frank McCourt de ne plus investir dans le mercato de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille passe sous l’ère d’Igor Tudor après le départ de Jorge Sampaoli il y a quelques semaines. Pour le moment, le nouveau coach a obtenu plusieurs recrues mais cela devrait s’arrêter pour laisser place aux ventes.

Il a mis en place un incompétent notoire à la tête du club lorsqu’il a racheté l’OM — MacHardy

Pablo Longoria aurait les mains liés dans le recrutement par l’investisseur américain. D’après La Provence, McCourt souhaite rééquilibrer les comptes et veut voir des joueurs quitter le club. Pour Jonatan MacHardy, le propriétaire de l’OM ne peut s’en prendre qu’à lui même concernant l’état des comptes.

« Je comprends Frank McCourt, il a mis beaucoup d’argent qui a été très mal utilisé auparavant. J’ai une confiance quasi aveugle en Pablo Longoria mais son point faible c’est les ventes de joueur. On le voit avec un joueur symbole qui est Duje Caleta-Car. Il a été payé très très cher par l’OM. Là il lui reste une année de contrat. On risque de voir un scénario comme le joueur qui est parti je ne sais plus où, à Aston Villa… Lui, ne semble pas décidé à partir. Ce sera encore de l’argent perdu par le club. Je pense que Longoria doit trouver une solution. Il l’a dit, ‘plus jamais un joueur ne partira libre sous mon mandat’. Donc on attend de voir ce qui va se passer avec Caleta-Car. On sait aussi que la gestion du cas Bamba Dieng est un peu tumultueuse en ce moment. Le club s’entend bien que des écuries allemandes comme Fribourg sont prêtes à mettre des sommes entre 10 / 12 millions d’euros pour Dieng… Quand on sait que le club a besoin d’argent, malheureusement l’attaquant est sur le marché. Moi je pense que c’est un drame. Certes, il n’est pas terminé comme joueur mais il a une belle marge de progression. Tu peux attendre et faire de belles choses avec lui en terme de plus-valu. Je comprends McCourt, je comprends l’agacement qu’il peut y avoir vis-à-vis de la capacité de Longoria à vendre, MAIS, il ne peut s’en prendre qu’à lui même. Il a mis en place un incompétent notoire à la tête du club (JHE, ndlr) lorsqu’il a racheté l’OM. Le mec a fait n’importe quoi, il a dilapidé l’argent en donnant des 5 millions d’euros à Strootman par an… Ça va plus loin que Longoria, McCourt ne peut s’en prendre qu’à lui-même. C’est de sa faute. Si tu mets de l’argent dans une banque et qu’elle fait n’importe quoi avec tes sous, c’est de ta faute, c’est toi qui n’avait qu’à pas choisir cette banque. » Jonatan MacHardy – Source : After sur RMC (24/07/22)