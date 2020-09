Mercato OM : McCourt prêt à (re)changer de stratégie ?

Il y a quelques mois à l’Olympique de Marseille, il semblait nécessaire de vendre… Ce dimanche, le journal L’Equipe nous informe que Frank McCourt aurait revu son calendrier et pourrait patienter jusqu’à cet hiver voire en juin 2021.

Cette saison, l’Olympique de Marseille va avoir beaucoup de matchs à jouer : championnat, Coupe de France mais également Ligue des Champions. Avec un effectif aussi court et dans l’optique de voir quelques départs se confirmer, nombreux sont les supporters et observateurs du club à s’inquiéter pour l’avenir du club.

DES VENTES EN HIVER VOIRE EN JUIN 2021?

Avec les problèmes financiers des Marseillais, il paraissait plus que nécessaire de vendre dès cet été pour rééquilibrer les comptes. Cependant, McCourt aurait revu son calendrier selon le journal L’Equipe. En effet, l’homme d’affaires américain serait prêt à patienter encore quelques mois avant de vendre.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Tu peux te faire prêter un gros attaquant »

Les prolongations de Mandanda et Payet auraient allégé la masse salariale et donc permis au propriétaire d’avoir un peu plus de temps. McCourt serait partant pour vendre dès le mercato hivernal voire en juin 2021. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas qui pourrait débuter son épopée européenne avec son groupe au complet et 3 (ou 4) recrues !