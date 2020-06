Mercato OM : Ménès révèle les détails sur la situation très tendue de Niang à Rennes

Le consultant du Canal Football Club, Pierre Ménès a évoqué la situation de l’attaquant du Stade Rennais Mbaye Niang au sein du club breton. Ce dernier est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Sur son compte Twitter, le consultant du Canal Football Club Pierre Ménès a répondu a plusieurs questions au sujet de l’attaquant du Stade Rennais Mbaye Niang, annoncé comme la priorité de l’OM lors du mercato. Selon lui, la situation de l’ancien joueur du Milan AC est devenu presque intenable à Rennes où sa relation avec son entraineur Julien Stéphan est particulièrement tendue.

Stéphan et Niang ne veulent plus travailler ensemble — Menes

« Stéphan et Niang ne veulent plus travailler ensemble. Incompatibilité totale ! Stéphan fait quasiment l’unanimité contre lui. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour Letang et qui n’ont pas supporté son limogeage. Pas mal de joueurs veulent partir à cause du comportement de Stephan. Je ne peux pas donner les noms pour pas les mettre en difficulté. Je sais qui veut partir et on verra ce qui va se passer . Ils sont 7 à vouloir partir. J’en ai eu 5 en direct (au téléphone). Si tu perds 5 titulaires c’est plus vraiment la même équipe… » Pierre Ménès – Source : Twitter (05/06/2020)