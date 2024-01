Mercato OM : Merlin annonce la couleur aux supporters !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En conférence de presse ce lundi de présentation de la nouvelle recrue Quentin Merlin, le nouveau latéral gauche de l’OM a mis en avant sa mentalité ce qui correspond à ce que veut Pablo Longoria…

Pablo Longoria a martelé un message clair sur ce qu’il attend des joueurs en termes de mentalité, ce que la nouvelle recrue Quentin Merlin a bien compris. Le nouveau latéral gauche de l’OM a fait savoir qu’il avait cette mentalité de gagneur ce lundi en conférence de presse. « Je suis un compétiteur, je ne lâche rien. On veux aller chercher des victoires. J’ai une bonne vision de jeu, je suis calme régulier, j’assure mes passes. Par contre, je dois travailler défensivement. J’ai fait de la vidéo, je veux être le meilleur possible. J’avais envie de venir à l’OM et je ne voulais pas casser l’ambiance à Nantes, j’ai préféré m’éloigner. »

Je suis un compétiteur, je ne lâche rien — Merlin