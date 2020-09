Mercato OM : « Mettre 10 M€ sur un jeune ailier de 18 ans… on avait Lihadji ! »

Extrait Débat Foot Marseille. La bande à Benjamin Courmes évoque l’arrivée imminente du jeune prodige brésilien à l’OM, Luis Henrique. Et Jean-Charles De Bono, consultant pour FCM, reste sceptique sur le profil (quasiment) recruté par la direction…

Lors de l’émission Débat Foot Marseille, Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Jean-Charles De Bono sont revenus sur la probable venue de Luis Henrique à l’Olympique de Marseille. Et pour l’ancien Olympien, J-C De Bono, cette arrivée est contradictoire avec le discours tenu par la direction marseillaise, qui souhaitait avant tout un numéro 9…

C’est un finisseur dont l’OM a besoin — De Bono

« Écoute, on a souvent entendu parler et lu que l’OM cherchait un numéro 9. Là, on s’aperçoit que le coach est très heureux, nous aussi, mais ce n’est pas ce qui était demandé (à propos de Luis Henrique). On s’attendait tous à avoir un avant-centre. Là, on parle de joueur de couloir. Je veux bien qu’il soit rapide, dribbleur etc… mais c’est un finisseur dont l’OM a besoin. Aujourd’hui notre attente c’est celle d’un numéro 9. Je ne suis pas opposé à son arrivée mais mettre 10 M€ sur un jeune ailier de 18 ans, on avait Lihadji ! Cela veut dire aussi que Aké et même Germain vont passer derrière lui. Cela n’envoie pas une bonne image du centre de formation. »

Jean Charles De Bono – Source : DFM 21/09/20

