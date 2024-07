Mercato OM : Mikautadze s’ouvre à de nouvelles possibilités !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que la Géorgie réalisait un début d’Euro historique pour la première qualification de son histoire dans la compétition, l’équipe menée par Kvaratskhelia s’est inclinée face à l’Espagne. Véritable révélation de cette équipe, Mikautadze aura lui aussi marqué les esprits. Après le huitième de finale, le buteur s’est exprimé sur son avenir.

Véritable nation surprise dans cet Euro, la Géorgie est sortie la tête haute en huitième de finale. Qualifiée pour la première fois de son histoire, l’équipe aura impressionné les spectateurs, notamment avec son duo d’attaquant Kvaratskhelia – Mikautadze. Le buteur de Metz, qui partira cet été du club, s’est exprimé à la fin du match à propos de son avenir.

ça m’ouvre à toute l’Europe

Alors que plusieurs clubs français comme l’OM, l’OL ou Monaco suivent de près la situation, le choix serait dans les mains du joueur. « ça m’ouvre à toute l’Europe, je montre mes qualités ici, ça me fait plaisir. Je vais partir en vacances puis on verra pour la suite », a déclaré Mikautadze après le match.

« Ma décision n’est pas encore prise »

Interrogé également sur son choix pour le futur de sa carrière, le joueur de 23 ans est encore resté évasif et s’est contenté de répondre qu’il n’avait « pas encore » choisit sa prochaine destination. Le buteur qui avait été prêté du côté de l’Ajax avant de revenir quelques mois plus tard à Metz, avait seulement déclaré que son choix se porterai sur un club de Ligue 1. Monaco qui est le plus avancé dans le dossier pourrait bien revenir à l’attaque dans les prochains jours. Reste à voir si l’OM pourra convaincre le joueur de venir.