Mercato OM : Milan et Séville prêts à offrir un très gros salaire à Thauvin ?

Si les choses restent en l’état, Florian Thauvin ne sera plus lié contractuellement à l’Olympique de Marseille en juin prochain. De gros clubs européens lorgnent sur la bonne affaire qui se profile…

« Marseille voudrait vraiment conserver Florian Thauvin comme un symbole sportif. La côte de Téléfoot pour un départ libre est malheureusement très haute (75%). Malheureusement pour les supporters marseillais et pour notre championnat. Il y a des gros clubs intéressés, en Italie, le Milan AC et en Espagne, le FC Séville. Ce sont des clubs prêts à faire des efforts importants au niveau du salaire et qui pourront probablement lui offrir une Ligue des Champions à jouer. Il a un gros salaire à Marseille mais nous, aujourd’hui, sincèrement, on voit beaucoup plus Florian Thauvin partir. Pas en janvier mais en fin de saison. »

Simone Rovera – Source : La Chaîne Téléfoot

