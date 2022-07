Mercato OM : Longoria est clair concernant le contrat de Milik !

Ce mardi, les journalistes ont été invités au Stade Vélodrome pour la conférence de presse de présentation d’Igor Tudor. Pablo Longoria a aussi évoqué le mercato et le cas Arek Milik.

Alors que le contrat de l’international polonais étati annoncé se termiannt en juin 2023, notre journaliste Benjamin Courmes a demandé à Pablo Longoria la réalité du contrat. Milik est sous contrat jusqu’en 2025 selon le président olympien !

Milik est en fin de contrat en juin 2025 — Longoria

« Milik est en fin de contrat en juin 2025. Comme avec tout changement de coach, les joueurs doivent gagner leur confiance. Il y a beaucoup de choses qui changent. La stratégie va être revue. L’obligation du club est de donner un effectif adapté au coach. On connaît les valeurs qu’on veut mettre dans l’effectif. La planification change par rapport à celle qu’on avait avec Sampaoli. On a déjà commencé à travailler. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (05/07/2022)

À 28 ans, l’international polonais est à un tournant de sa carrière et doit faire le bon choix. À quelques mois d’une probable participation à une coupe du monde particulière, le joueur à tout intérêt à rester dans un contexte qu’il connaît bien et où il pourra s’épanouir. S’il veut continuer à Marseille, nul doute aussi qu’il sera important dans la campagne européenne de l’OM la saison prochaine.« Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste ». Arkadiusz Milik Sources : La Provence