Mercato OM : Milik finalement vers un autre club italien ?

Prêté cette saison avec option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 en bonus à la Juventus. l’option d’Arkadiusz Milik pourrait ne pas être levée. Du coup, l’attaquant pourrait filer dans un autre club italien !

Arek Milik semble avoir satisfait la direction de la Juve, pour autant le joueur ne devrait pas rester et ne reviendra certainement pas à Marseille. Selon le site calciomercato.com, si l’ancien buteur du Napoli veut rester à la Juve , le club ne semble pas prêt à régler les 7 millions plus 2 de bonus payables en trois ans. Cependant, Milik disposerait d’une autre possibilité en Serie A, en effet, la Lazio et surtout son ancien coach Maurizio Sarri aimerait le recruter. Et si l’OM faisait monter les enchères ?

La Lazio de Sarri veut Milik ?

🔵 La Lazio se ha interesado por Arkadiusz Milik. Sarri lo quiere. Pero todo depende de la Juventus: tienen una opción de compra de 7M que apuntaban a ejercer. [Corriere dello Sport] pic.twitter.com/BDwYgfjV2q — Soy Calcio (@SoyCalcio_) May 28, 2023

Son aventure à la Juve

Dès son arrivée, Allegri s’était félicité de ce recrutement. « Je suis vraiment heureux pour Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic« , déclarait le coach italien à l’Equipe, le 26 août 2022. Malgré quelques blessures, le Polonais est un élément majeur de la Juventus, avec 31 matchs disputés, toutes compétitions confondues et 8 buts marqués. Si les bianconeris souhaitaient initialement lever l’option d’achat, le site calciomercato.com affirme que les Turinois ont repoussé la date de l’achat de Milik au 30 avril. Les dirigeants de la Veille Dame voudraient se laisser le temps de la réflexion. Affaire à suivre…