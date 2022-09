Mercato OM – Milik : « Le choix a été rapide »

Prêté avec une option d’achat par l’OM à la Juventus, Arek Milik a vite trouvé ses marques dans le championnat italien qu’il connait bien. A l’occasion d’un entretien accordé à Meczyki, l’attaquant a expliqué son départ de Marseille.

Il y a quelques jours, Milik a profité de son passage en sélection pour accordé un entretien au média polonais Meczyki. Il explique son choix de rejoindre la Juve.

Après Marseille-Nantes, mon agent m’a appelé et m’a dit que la Juve s’intéressait à moi

« Le choix (d’aller à la Juve) a été rapide. J’ai toujours rêvé de jouer pour un grand club comme la Juve . Depuis que je suis petit, je voulais jouer pour une grande équipe. J’étais content d’avoir cette opportunité et j’en ai profité. Je n’avais rien à perdre. Après Marseille-Nantes, le troisième match de championnat , mon agent m’a appelé et m’a dit que la Juve s’intéressait à moi. Les jours suivants, il s’est envolé pour Turin pour parler. C’était la première fois que je découvrais que la Juve me voulait. Je savais qu’ils devaient avoir des contacts les uns avec les autres, mais s’il n’y avait rien de concret, je ne voulais pas en parler. Mon agent m’a appelé quand l’intérêt pour moi est devenu sérieux ». Arek Milik – source : Chaine Youtube de Meczyki (21/09/2022)

Il a en tout cas déjà conquis son nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri, qui a expliqué récemment tout le bien qu’il pensait de l’ancien Olympien.

« Milik sait bouger ! »

« Je peux dire que Bremer est très fort. J’attendais beaucoup de Milik et beaucoup est arrivé. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Milik joue toujours bien au football, il commet toujours le moins d’erreurs possible. Il sait bouger. Rabiot me manque beaucoup aujourd’hui. Beaucoup en discutent, mais Rabiot fait 13-14 bonnes choses par match et pèse toujours sur le terrain. Revenons au point précédent : Rabiot a de la technique et du physique. » Massimiliano Allegri – Source : Il Corriere della Sera

« Je ne comprends pas le départ de Milik ! »

« Je ne comprends pas le départ de Milik ! On a chialé pendant trois ans parce qu’on n’avait pas de grand attaquant, il y en a un qui arrive, il rentre parfaitement dans le schéma de jeu de Tudor, et on s’en sépare.. Tu as Clauss et Tavares qui mettent des centres de folie, une fois qu’ils vont commencer à toucher Milik, cela aurait pu faire une saison à 20 buts. Et au final tu le vends à qui ? Tu ne le vends pas à Lecce, tu le vends à un grand club de la Juventus… Je suis sur que là bas il va être très bien utilisé et ce sera un super joueur. Et du coup on vend cet attaquant qu’on n’a jamais vraiment rentabilisé » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (25/08/2022)