Mercato OM : « Milik veut venir à Marseille »

André Villas-Boas espère toujours la venue d’un attaquant cet hiver. Le dossier Milik serait toujours en négociations, L’OM aurait même augmenté sa proposition et fait une seconde offre au Napoli…

Selon le journaliste de Sky Sports Italia, Gianluca Di Marzio, l’OM avait fait une première offre évaluée à 5-6 millions d’euros. La direction olympienne aurait fait une seconde offre estimée à 7-8 millions plus des bonus. Cependant, le président De Laurentiis espère recevoir une offre à hauteur de 15M€. Mais selon Simone Rovera, les négociations pourraient s’accélérer car Arkadiusz Milik serait très intéressé par le projet marseillais et aimerait rejoindre l’OM

Milik a la volonté de venir à Marseille ! – simone rovera

« L’Olympique de Marseille continue de négocier pour Milik. La situation est toujours la même, le joueur est en fin de contrat dans 6 mois. Naples demande un certain chiffre, environ 15 millions d’euros. Il y a la possibilité d’atteindre ce chiffre avec l’inclusion de plusieurs bonus. Marseille a fait une première offre qui était plutôt basse pour ouvrir la route entre 5 et 6 millions d’euros. Il y a eu récemment une seconde offre d’environ 8 millions d’euros avec des bonus. Naples n’est toujours pas satisfait mais l’OM continue de négocier. Si Marseille continue de faire des offres, cela démontre qu’il y a une certaine volonté du joueur. Selon nos informations, il y a une volonté concrète du joueur de venir à Marseille. Milik a la volonté d’accepter le projet marseillais lorsque les deux clubs tomberont d’accord. Aujourd’hui le plus difficile sera de trouver un accord avec Naples. Une 3e offre arrivera en début de semaine prochaine. Les 2 parties se rapprochent et les négociations continuent. Il y a bien évidemment de la concurrence dans ce dossier mais ce sont des clubs qui veulent le joueur pour le mois de juin, je pense notamment à la Juve. Marseille le veut pour ce mercato hivernal. On se rappelle de ce qu’a dit le président de la fédération polonaise, que s’il ne joue pas d’ici à la fin de la saison il peut oublier l’Euro. »

Simone Rovera – Source : Téléfoot (14/01/2021)