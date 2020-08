Mercato OM : Mitroglou, proche de trouver une porte de sortie?

Ne semblant pas faire partie des plans d’André Villas-Boas, que va-t-il advenir de Kostantinos Mitroglou? Un média grec évoque un intérêt de l’Atromitos pour relancer l’ancien joueur de l’Olympiakos.

Kostantinos Mitroglou aura été un échec à l’Olympique de Marseille… A la recherche d’un grand attaquant promis aux supporters de l’OM, les dirigeants ont recruté l’international grec, en provenance de Benfica.

Le salaire de Mitroglou, un problème pour l’Atromitos?

L’attaquant n’a pas réussi à s’imposer sous l’ère Rudi Garcia et a enchaîné deux prêts : à Galatasaray et au PSV Eindhoven. De retour à Marseille, il ne semble pas faire partie des plans d’André Villas-Boas pour la saison à venir… En atteste sa non sélection pour les matchs amicaux de l’OM depuis le début de la préparation.

Fosonline, un média grec, affirme que l’ancien joueur de l’Olympiakos pourrait rebondir en Grèce. L’Atromitos, club où Mitroglou a déjà joué en prêt en 2011/2012. Le média nous informe cependant que le dossier serait « très difficile », notamment en raison du salaire imposant du joueur… Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif du club, devrait cependant tenter de trouver un point de chute à l’attaquant.