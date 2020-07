Mercato OM : Mitroglou proposé… sans succès !

L’OM doit vendre pour faire rentrer de l’argent et combler les déficits comme s’y est engagé Franck McCourt devant la DNCG. De plus, le club olympien doit aussi drastiquement faire baisser sa masse salariale. Dans cette optique, Kostas Mitroglou est poussé vers la sortie.

Kostas Mitroglou vient de passer un an et demi de prêt à Galatasaray puis au PSV. Le bilan est assez famélique pour l’international grec :

18 matches (348 minutes) et 3 buts avec le PSV

15 matches (524 minutes) et 1 but avec Galatasaray

L’attaquant de 32 ans dispose encore d’un an de contrat avec l’OM, avec un salaire brut estimé à plus de 330000€ / mois. Le club ne compte pas sur lui, pour preuve Mitroglou n’a pas été convié au stage au Portugal avec le reste du groupe. Le but étant qu’il se trouve un point de chute d’ici la mi-juillet. Cependant l’affaire est compliquée au vu les deux dernières saisons et du salaire élevé de Kostas Mitroglou.

Mitroglou proposé à Lorient et en Turquie…

Selon l’Equipe, l’ancien buteur de Benfica « a été proposé à plusieurs clubs turcs, ainsi qu’à Lorient. Le club promu en L1 n’a pas donné suite. » L’OM ne devrait pas demander d’indemnité de transfert pour faciliter son départ. Pour rappel, le club marseillais avait lâché 15M€ au Benfica en 2017, pour 50% de ses droits. Le site transfertmarkt évalue aujourd’hui sa cote à 1,6M€…