Mercato OM : Mohamed Bouhafsi annonce un accord de principe (et d’autres détails) concernant De Zerbi !

Roberto De Zerbi est proche de devenir le prochain coach de l’OM. Mohamed Bouhafsi confirme un accord de principe et donne des précisions !

Nouvelle confirmation conquérant la probable arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM, c’est au tour de Mohamed Bouhafsi. « Accord de principe entre l’OM et Roberto De Zerbi. Contrat de 3 ans. L’OM espère boucler dans les 48h. Après la lenteur des discussions avec Sergio Conceicao, l’OM s’est tourné vers de Zerbi qui venait de résilier son contrat avec Brighton. Il a tout de suite était sensible à l’intérêt de l’OM. Le coach italien a d’ailleurs refusé un club anglais ces derniers jours. Accélération ces derniers jours avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui ont rencontré plusieurs fois l’Italien. L’OM est en passe de réaliser un coup énorme. »

De Zerbi a refusé un club anglais ces derniers jours

L’envoyé permanant de l’Equipe à Marseille, Mathieu Grégoire confirme les discussions avancées avec De Zerbi ! « Comme évoqué par nos deux confrères italiens, la piste de Zerbi est très avancée à l’OM, au point d’être un vrai projet concurrent à la piste Conceicao. Il ne s’agit pas d’un plan B, nombreuses conversations depuis plusieurs semaines et intérêt de l’Italien pour l’OM. »

Nombreuses conversations depuis plusieurs semaines et intérêt de l’Italien pour l’OM

Le journaliste spécialisé dans le mercato pour RMC, Fabrice Hawkins a confirmé les négociations avancées avec De Zerbi. L’option Conceiçao serait refroidie. « Roberto de Zerbi est la priorité de l’OM. Négociations avancées mais pas encore d’ accord total. L’ OM aimerait lui offrir 3 ans de contrat. La piste Sergio Conceiçao s’est refroidie ! »

Contrat de 3 ans proposé à De Zerbi !

En effet, selon Michele Criscitiello de SportItalia, « Mariage surprise pour Roberto De Zerbi : « Marseille a accéléré pour l’ancien joueur de Brighton, qui aimait le court, voyant l’expérience en Ligue 1 comme une avancée supplémentaire pour sa carrière. Les deux parties sont très proches. » Le média précise d’ailleurs « Le désormais ancien manager de Brighton est proche de l’OM, ​​qui a accéléré ces dernières minutes. De Zerbi a accepté le projet marseillais, voyant dans la possibilité d’accéder à la Ligue 1 une avancée dans sa carrière. Celle en France serait la troisième expérience consécutive à l’étranger pour l’entraîneur de Brescia qui, après le Shakhtar Donetsk et Brighton, a choisi Marseille pour faire un pas en avant dans sa carrière. »

Le désormais ancien manager de Brighton est proche de l’OM

