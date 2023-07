Mercato OM : Mohamed Bouhafsi annonce un retournement de situation pour Ndiaye !

Alors que la piste Iliman Ndiaye semblait finie pour le mercato de l’OM, Mohamed Bouhafsi a annoncé »un retournement de situation » sur son compte Twitter et que les deux parties se rapprochent pour une arrivée.

Iliman Ndiaye (23 ans) est un milieu de terrain offensif, pouvant également en jouer en attaque. Il est passé par le centre de formation de l’OM de 2011 à 2012, mais termine sa formation à Dakar, au Sénégal. Ndiaye rejoint le club de Boreham Wood, en cinquième division anglaise à l’époque. Avant de signer son premier contrat professionnel avec ce club l’année suivante. Mais avant qu’il ne dispute son premier match avec Boreham, il est repéré par Sheffield United en 2019, club promu en Premier League et signe dans ce club. Durant sa première saison, le milieu est prêté à Hyde United. Il y joue 10 matchs et marque 1 but. Pour son retour à Sheffield, l’année suivante, le club termine dernier de Premier League avec 23 points.

L’éclosion de Ndiaye

Durant les deux saisons suivantes en Championship (D2 Anglaise) Ndiaye progresse tout comme Sheffield. En 2021-2022 le club termine 5eme de Championship, à 7 points de la montée. Le milieu a joué 35 matchs, dont 26 titularisations pour 7 buts et 2 passes décisives. Et cette saison Sheffield retrouvera la Premier League, après un exercice 2022-2023 terminé à la deuxième place avec 91 points en 46 journées. Ndiaye aura grandement contribué à la montée de son équipe, avec 52 matchs joués dont 47 titularisations, 15 buts et 11 passes décisives.

Retournement de situation Iliman Ndiaye. Ça se rapproche de l’#OM finalement et tant mieux ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 22, 2023

Un retournement de situation inattendu

Avec ses bonnes performances l’OM s’est positionné sur l’international Sénégalais pour renforcer son attaque. Le joueur avait dans un premier temps donné son accord au club de Marcelino, avant de rétracter. Entre temps, le club a signé Aubameyang, librement après son passage à Chelsea. Mais le journaliste de France Télévision, Mohamed Bouhafsi a annoncé ce matin, sur son compte Twitter qu’il y a »un retournement de situation » pour Ndiaye à l’OM.