Mercato OM : « Mon avenir ? L’idée est d’aller au bout de mon contrat »

Dans l’émission Rothen Régale sur les ondes de RMC Sport, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto a évoqué son avenir. Il se voit clairement sur le long terme à l’OM.

Le buteur argentin de l’OM, Dario Benedetto, a accordé une interview à RMC Sport. Il a notamment évoqué son avenir en expliquant vouloir aller au bout de ses quatre années de contrat.

« Mon contrat est de quatre ans ici, et l’idée est d’aller au bout. Alors bien évidemment, s’il y a des changements au club, au niveau de la direction, ou de l’entraîneur, je n’y pourrait rien, je peux pas maitriser cela, mais mon souhait est d’aller au terme de mon contrat avec l’OM. (…) Les tensions entre le coach et le président ? Ce sont des choses qui se règlent au dessus de nous. On doit se concentrer sur nos objectifs, et maintenir le groupe sous pression pour les atteindre. » Dario Benedetto – Source : RMC Sport