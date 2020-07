Mercato OM : Monaco fait une offre de 12 millions d’euros pour une cible de Villas-Boas

Selon les informations du journal La Provence, l’Olympique de Marseille s’intéresserait au défenseur centrale de Reims Axel Disasi (22 ans). L’OM n’est pas seul sur ce dossier. Monaco aurait même fait une première offre au Stade Reims.

On apprenait ce mercredi que l’Olympique de Marseille et son entraineur André Villas-Boas, s’intéressaient au défenseur central de Reims Axel Disasi. Les dirigeants marseillais vont toutefois faire face à la conccurence de plusieurs clubs sur ce dossier. L’AS Monaco est effet également sur le coup et aurait même déjà fait une première offre de 12 millions d’euros à Reims pour s’attacher les services de l’ancien joueur du Paris FC.

A lire aussi : Un début de Ligue 1 démentiel pour l’OM avec 4 grosses affiches lors des 6 premières journées !

Selon les informations du journal L’Equipe, le stade de Reims aurait refusé cette proposition et réclamerait 15 millions d’euros. Difficile d’imaginer l’OM pourvoir aligner une telle somme.