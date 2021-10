Mercato OM : Nasri ne comprend pas la décision de Mikel Arteta pour William Saliba…

L’Olympique de Marseille n’a pas pu mieux faire qu’un score de parité 0-0 face au PSG à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Mais un joueur s’est détaché lors de cette rencontre, William Saliba. Invité sur notre plateau, Samir Nasri s’est exprimé sur le défenseur…

Invité sur notre plateau de Débat Foot Marseille, Samir Nasri a donné son avis sur Saliba, défenseur de l’Olympique de Marseille; Il ne comprend pas la décision d’Arsenal d’écarter le joueur :

Je ne vois pas d’explication rationnelle du fait que Saliba ne soit pas dans le groupe d’Arsenal — Nasri

« Je comprend pas du tout le choix d’Arsenal pour Saliba. Il était déjà très fort à Saint-Etienne, c’est pour cela qu’Arsenal a déboursé 30 millions d’euros pour lui. Le fait de ne pas lui donner sa chance encore plus quand tu vois la défense des Gunners aujourd’hui, j’arrive pas à comprendre. Arteta c’est quelqu’un d’intelligent, je pensais qu’il allait passer au dessus du fait que ce n’était pas sa recrue. Les échos d’ici, c’est que c’est un travailleur, sérieux, il a toutes les qualités pour jouer en Premier League. Il va vite, il est costaud, a une bonne relance, je ne vois pas d’explication rationnelle du fait qu’il ne soit pas dans le groupe d’Arsenal. En Equipe de France ? Il y beaucoup de concurrence mais je pense qu’il a les qualités, surtout que maintenant les Bleus jouent à trois derrière. » Samir Nasri— Source: DFM (25/10/21)

Nasri : « Saliba ? Sincèrement je comprends pas pourquoi il n’est pas à Arsenal surtout quand tu vois leur défense actuellement… Je pensais que Mikel (Arteta) qui est intelligent, passerait au dessus du fait que ce n’est pas sa recrue. » — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 25, 2021

Saliba avait tout d’un crack il y a quelques temps — Balbir

« Du côté de l’OM (…), on a vu à quel point cette formation était généreuse. En dépit de la fatigue et des matchs qui s’enchaînent. Je voudrais à ce sujet mettre en exergue trois personnes côté phocéen. William Saliba, tout d’abord qui, s’il continue comme ça, pourra bientôt prétendre à quelque chose en Équipe de France. Je l’ai trouvé monstrueux face au PSG, même si je sais ce que ce joueur est capable depuis sa fin de formation à Saint-Etienne. Saliba avait tout d’un crack il y a encore quelque temps et je trouve qu’il est en train de confirmer à Marseille. J’aimerais aussi souligner la nouvelle bonne performance de Pau Lopez qui, contrairement à ce que je pensais au début, montre à quel point il mérite sa place de titulaire. Car outre Pau Lopez, ce qui était fort, il est aussi en passe de de remettre en selle Caleta-Car, ce qui était loin d’être gagné il y a quelques semaines. » Denis Balbir – Source: But ! (25/10/21)