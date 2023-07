Mercato OM: « Ndiaye je valide à 100%, , c’est un profil que l’on a pas ! »

Dans l’Apéro Mercato nous somme revenu sur le cas Iliman Ndiaye, un profil coché par la direction marseillaise qui essaye actuellement de recruter cet international sénégalais passé par les catégories de jeunes de l’OM.

L’Olympique de Marseille s’intéresse actuellement au profil d’Iliman Ndiaye qui a cassé la baraque en Championship avec Sheffield United la saison passée.

Cet attaquant polyvalent est passé par l’OM chez les moins de 12 et a déclaré publiquement son amour pour le club, un gros point positif. Nos invités Matthias Manteghetti (ex canal+) et David (@massilia1978) ont donné leur avis. Ce dernier est très séduit par le joueur de 23 ans.

Crucial days ahead for Iliman Ndiaye’s future. Olympique Marseille want to sign him but… at their conditions. ✨🇫🇷

There also several Premier League clubs in the race including Everton, keen on signing him since April. pic.twitter.com/18LXRDUzRi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023