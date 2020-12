Mercato OM : Neuf joueurs sur le départ cet été ?

L’Olympique de Marseille est dans une situation financière extrêmement incertaine en raison de la Covid, de la crise des droits TV en France mais aussi… d’erreurs de gestion sur le long terme. Cet été une large partie de l’effectif pourrait ainsi quitter le navire libre…

En effet, neuf joueurs olympiens sont en fin de contrat en juin prochain. Or, selon L’Équipe, les dirigeants marseillais entendent prendre leur temps sur ces dossiers malgré l’urgence apparente de certains cas. Même sur les prolongations de Florian Thauvin et Jordan Amavi, le quotidien du sport précise que les contacts ne sont pas rompus mais que les propositions concrètes tardent à venir du côté du club.

Pour rappel, voici les neuf joueurs susceptibles de s’engager dès janvier prochain avec le club de leurs choix :

– Florian Thauvin

– Jordan Amavi

– Valère Germain

– Yuto Nagatomo

– Saîf-Eddine Khaoui

– Konstantinos Mitroglou

– Christopher Rocchia

– Yohann Pelé

– Florian Chabrolle

Et la déclaration de Pablo Longoria à nos confrères de La Provence sur le sujet.

on doit être préparés à différents scénarios…

« C’est une bonne question. Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l’équilibre entre tous les acteurs. C’est pareil pour d’autres joueurs de l’effectif qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d’incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public… Ces questions ne nous font plus analyser les prolongations de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s’adapter à la situation. » Pablo Longoria – Source : La Provence