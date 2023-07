Mercato OM : Newcastle met Saint-Maximin sur le marché, mais…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que les clubs reprennent depuis quelques jours le chemin de l’entrainement partout en Europe, Allan Saint-Maximin pourrait lui quitter Newcastle, qui l’aurait mis en vente selon The Telegraph.

Après une saison plus que mitigée durant laquelle il a perdu sa place de titulaire et connu quelques blessures, Allan Saint-Maximin devrait bien quitter les bords de la Tyne. Le Telegraph révèle que les dirigeants de Newcastle souhaitent le vendre et réinvestir le chèque obtenu pour s’offrir les services d’Harvey Barnes (25 ans), relégué avec Leicester.

Un temps, son nom avaient circulé du côté de Marseille mais la rumeur avait pris du plomb dans l’aile quand RMC avait révélé que le français de 26 ans n’était pas ciblé par l’OM.

🚨 EXCLUSIVE Newcastle United transfer news: Club looking into selling Allan Saint-Maximin to fund Harvey Barnes move #nufc https://t.co/pyvGrOuJNo — Luke Edwards (@LukeEdwardsTele) July 10, 2023

45M€ demandés pour Saint Maximin ? Direction le Golfe ?

Aussi, le journal anglais annonce que Newcastle souhaiterait vendre son ailier pour 45 millions d’euros. Une somme que ni l’OM ni bon nombre de clubs européens ne pourront se permettre de dépenser.

Toutefois le club appartenant au Fond d’investissements de l’Etat saoudien, cela pourrait faciliter un transfert vers le Golfe. D’après le Telegraph plusieurs clubs de Saudi Pro League se sont positionnés sur le joueur.

ASM a rejoint Newcastle en 2019 contre 18M€ et n’a jamais tenu les promesses montrées en Ligue 1 ou dans les sélections de jeunes. Avec les Magpies il a disputé 124 rencontres et inscrit 13 buts.