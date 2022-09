Mercato OM : Nice veut payer moins pour Dieng, Longoria agacé !

Selon les informations d’RMC Sport, les dirigeants de l’OGC Nice voudraient revoir le prix de Dieng à la baisse. L’OM est très agacé par les demandes des niçois.

Alors que Bamba Dieng devrait passer des tests complémentaires aujourd’hui pour évaluer sa blessure au genou détectée lors de la visite médicale, l’OGC Nice souhaiterait revoir le prix du transfert à la baisse. En effet, RMC Sport explique que la particularité détectée au genou de Bamba Dieng change la donne. Les dirigeants marseillais ne seraient pas de cet avis. Ils estiment qu’il s’agirait d’un souci bénin et sans gravité pour l’international Sénégalais. Toujours selon le média, l’OM serait très agacé par la prise de positions des dirigeants niçois. La direction marseillaise se montre ferme et inflexible : Dieng partira au prix convenu ou restera à Marseille.

Info @RMCsport Nice veut faire baisser le prix de Bamba Dieng. L’OM, convaincu qu’il ne s’agit là que d’un souci bénin et sans conséquence pour le joueur, est très agacé.

🎙Jean-Pierre Rivière, président de Nice sur Bamba Dieng : « C’est désolant pour le joueur. Ça n’a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde avec Marseille si on peut le faire différemment. » #TeamOM

— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 2, 2022