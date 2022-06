Mercato OM : Nico, un joyau différent de la Masia? L’avis d’un spécialiste sur son niveau et son profil !

L’Olympique de Marseille serait en contact avec le FC Barcelone pour récupérer Nico Gonzalez d’après les informations de Sport, un média catalan. Franek, YouTubeur spécialiste du FC Barcelone nous en dit un peu plus sur son profil !

Ces derniers jours, le FC Barcelone a été lié à l’Olympique de Marseille ! D’abord par le journaliste Gérard Romero qui expliquait qu’il y avait un fort pourcentage de chance qu’un joueur du club catalan rejoigne l’OM dans les prochains jours.

C’est un joueur qui vraiment athlétiquement est hyper impressionnant — Franek

Le média Sport affirme ce jeudi que Nico Gonzalez, milieu défensif du FC Barcelone serait en discussions pour rejoindre l’Olympique de Marseille ! Le spécialiste du club Blaugrana Franek nous en dit un peu plus sur ce jeune joueur qui sort du centre de formation barcelonais.

« Alors ce qui est intéressant avec Nico, c’est déjà son profil, il est assez différent de ce que l’on peut produire à la Masia. Surtout en terme de milieu de terrain, on a l’habitude plutôt d’avoir des numéro 8, qui sont créateurs, petits, très agiles, avec un centre de gravité très bas. Nico, lui, c’est un joueur qui a des capacités athlétiques et physiques qui sont vraiment impressionnantes. En fait c’était le remplaçant, en tout cas sous Ronald Koeman, de De Jong, plutôt que de Pedri. C’est un joueur qui vraiment athlétiquement est hyper impressionnant. Mais pour moi c’est plus un numéro 6 qu’un numéro 8. Même s’il a fait de sacrées performances en numéro 8 et personnellement le joueur me plaît énormément. J’adore les performances qu’il a pu faire avec le FC Barcelone, sous Ronald Koeman encore une fois, parce que Xavi à l’air de ne pas trop l’apprécier. C’est pour ça qu’il y a des rumeurs d’un départ et d’un départ à l’Olympique de Marseille. Mais pour moi, c’est beaucoup plus un numéro 6, il a vraiment des réflexes de numéro 6. Dans le sens où il a une capacité à sécuriser et à garder le ballon. C’est pas qu’il ne prend pas de risques, c’est qu’il en prend déjà moins qu’un numéro 8, il va beaucoup plus essayer de garder le contrôle du ballon, le contrôle du milieu de terrain. Notamment dans sa capacité à se retourner et dans sa capacité à défendre aussi, c’est un joueur qui défend bien, c’est un joueur assez complet en fait. Même techniquement il est vraiment très fort, surtout dans son premier contrôle qui fait souvent la différence. Sa première touche de balle est souvent très bien réalisée et souvent faite pour éloigner le plus possible l’adversaire. Donc si je devais résumer, c’est un joueur qui athlétiquement surtout est hyper impressionnant, qui est capable quand même de faire des bonnes percées quand il le veut, techniquement il est bon aussi. Même si ce sont des qualités techniques différentes que ce que l’on peut voir à la Masia au milieu de terrain. Mais c’est un profil qui est très intéressant. Attention tout de même à ne pas trop le prendre pour un 8 parce que vu qu’il est athlétique et qu’il est capable de faire des percées avec le ballon on a tendance à le prendre pour un 8 alors que pour moi c’est plutôt un 6 et d’ailleurs il a souvent exercé à ce poste là à la Masia. » Franek – Source : Football Club de Marseille (16/06/2022)