Mercato OM : Nkounkou la tendance serait un transfert vers autre club français

Niels Nkounkou pourrait signer son premier contrat pro à Nice, plutôt qu’à l’OM. Azir Saïd Mohamed Cheik journaliste spécialiste des équipes de jeunes de l’Olympique de Marseille nous a présenté les défauts mais aussi les qualités du joueur né en 2000…

Présent dans DFM ce lundi, Azir Saïd Mohamed Cheik, qui suit attentivement les équipes de jeunes de l’OM, nous a présenté le défenseur Nkounkou qui devrait signer à Nice :

Il traine les mêmes défauts depuis longtemps– Azir

« Apparement la tendance serait plus une signature du côté de Nice. Je suis à moitié surpris, c’est un joueur de la génération 2000, qui enchaine sa troisième saison en N2. Il traîne les mêmes défauts depuis longtemps, d’ailleurs villas-Boas l’a souligné en conférence de presse. Il pointe du doit son manque de discipline sur le plan tactique, c’est vraiment visible quand on voit les matchs de la réserve. Il a des belles qualités de centre, il est puissant et très offensif. Il est très à l’aise avec le jeu long et c’est un bon contre-attaquant. Mais après au niveau de la discipline tactique qui est indispensable chez les pros à l’OM, je pense que le staff de Villas-Boas a vu le niveau du gamin, il estime qu’il n’a pas les qualités et qu’il n’est pas nécéssaire de le faire signer pro. En soit, c’est dommage car il a des belles qualités de latéral moderne. » Azir Said Mohamed Cheick – source : Football Club de Marseille (08/06/2020)