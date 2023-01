Mercato OM : Nouveau coup de théâtre dans ce dossier de Longoria !

Ces derniers jours, une offre du Napoli serait arrivé sur la table pour Azzedine Ounahi. Le président du club italien calme le jeu dans ce dossier !

Etincelant lors de la Coupe du Monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi a fait tourner les têtes de quelques présidents et directeurs sportifs cet hiver. Le milieu de terrain d’Angers s’est vu offrir une exposition médiatique importante et pourrait quitter le club français.

On a le sentiment que notre équipe est au complet pour le moment — Giuntoli

En Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’était positionné pour le récupérer mais pour le moment, les négociations n’ont abouti à rien. En revanche, ces derniers jours, un accord était annoncé avec le Napoli pour l’arrivée d’Ounahi. Le directeur sportif italien, Cristiano Giuntoli, dément cela et affirme que son équipe est au complet.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Dieng sur le départ ? (Il met le feu sur les réseaux sociaux)

« Une offre prête pour Ounahi? On a le sentiment que notre équipe est au complet pour le moment. On se concentre sur le terrain. Les négociations sont en cours avec la Sampdoria pour Bartosz Bereszynski. » Cristiano Giuntoli, directeur sportif du Napoli – Source : Fabrizio Romano (05/01/23)

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Un montant élevé pour Malinovskyi, Longoria le plus intéressé ?

Napoli director Giuntoli on Ounahi deal: « Bid ready for Ounahi? We feel our squad is complete now. We’re just focusing on the pitch ». 🔵🇲🇦 #transfers « Negotiations are ongoing with Sampdoria for Bartosz Bereszynski », he confirmed. Bereszynski deal will be signed soon. pic.twitter.com/TDJ4Fivqu0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2023

L’OM vise bien Ounahi

Le président Saïd Chabane avait récemment confirmé que des clubs français étaient sur le coup pour s’attacher les services de son milieu de terrain. « Il y a de telles sollicitations, surtout pour Azzedine qu’il aura du mal à dire non et que nous on aurait également du mal à dire non et à retenir le joueur qui aura sûrement envie de partir. Aujourd’hui, on a deux clubs français qui sont dessus, » a-t-il ainsi déclaré à Prime Video.

Sur le plateau de Prime Video dans l’après match un journaliste de la plateforme confirme ainsi l’intérêt du club phocéen « Il va y avoir un mercato qui va influer sur la suite de la saison de l’Olympique de Marseille. On en a parlé avec le président du SCO D’Angers qui évoquait l’intérêt de plusieurs clubs. On en profite pour vous confirmer que que l’intérêt de l’OM est extrêmement prononcé pour Azzedine Ounahi surtout en cas de départ de Gerson et donc de rentrées de liquidités »