Alors que Dario Benedetto a quitté l’OM pour rallier Elche, Pablo Longoria est à la quête d’un attaquant pour le remplacer. Alors qu’il était intéressé par le profil d’Alexander Sorloth, cette piste semble désormais se refroidir…

Dario Benedetto parti du côté d’Elche, Pablo Longoria doit désormais lui trouver un remplaçant. Après avoir anticipé le départ de l’Argentin, le président olympien travaille sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Depuis la finalisation du dossier menant à Pol Lirola, Pablo Longoria peut désormais pleinement se concentrer sur l’attaquant tant recherché. Ces derniers jours, plusieurs noms étaient associés à l’OM. Parmi eux, Iké Ugbo, Willian José, Giovanni Simeone, Cyle Larin ou encore Alexander Sorloth, qui semblait être la piste la plus chaude. Alors qu’Iké Ugbo et Willian José vont respectivement rejoindre Genk et le Real Betis, l’attaquant norvégien pourrait lui aussi rallier une autre équipe dans les jours à venir. Une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria à une semaine de la fin du mercato estival.

Alexander Sorloth vers la Real Sociedad ?

En effet, à en croire les informations d’El Partidazo de Cope, Alexander Sorloth serait sur le point de rallier l’Espagne. Le média espagnol rapporte que l’attaquant norvégien de Leipzig serait sur le point de devenir un nouveau joueur de la Real Sociedad. Le club espagnol espère finaliser ce dossier rapidement afin de remplacer Willian José, également ciblé par l’OM, parti du côté du Real Betis.

Ces derniers jours, Foot Mercato révélait pourtant que l’OM avait initié des contacts avec Alexander Sorloth pour le récupérer en prêt avec option d’achat. Même si Leipzig semblait favorable à un transfert sec, il n’était pas fermé à cette proposition de l’OM. Mais le club phocéen semble avoir perdu la main sur ce dossier. Un nouveau coup dur pour Pablo Longoria après avoir vu les pistes menant à Iké Ugbo et à Willian José se refermer récemment. Reste désormais à savoir vers quel profil se tournera le président olympien.

💥 Informa @MarcoASande 🔵⚪️ La @RealSociedad ultima el fichaje de Alexander Sørloth (@Asorloth), delantero del @DieRotenBullen 👋🏻 Si nada se tuerce, @WillianJose se marchará cedido al @RealBetis con opción de compra de 8 millones#LaLigaSantander pic.twitter.com/Y0oTxoAdj1 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 23, 2021

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Même s’il reste plus qu’une semaine au président olympien pour trouver un attaquant, il reste optimiste jusqu’au bout.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – – Source : Canal + (31/07/21)