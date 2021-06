Mercato OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Pau Lopez !

Comme annoncé par Mundo Deportivo, la piste menant au gardien espagnol Pau Lopez prendrait du plomb dans l’aile. Mais Il Corriere dello Sport confirme cette thèse en avançant un tout autre argument…

Sans doublure pour la saison prochaine, Steve Mandanda se retrouve seul titulaire au poste de gardien de but. Une situation qui ne conviendrait pas à Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille souhaiterait s’attacher les services d’un numéro 1 bis pour élever le niveau à ce poste.

Si Nubel a rejoint sous forme de prêt l’AS Monaco, Pau Lopez semblait être le profil idéal. Gardien de l’AS Rome, le portier espagnol serait dans le viseur de trois clubs de Liga selon Mundo Deportivo, dont le FC Barcelone. Mais Il Corriere dello Sport avance une toute autre raison du refroidissement dans le dossier Lopez.

Pau Lopez ne souhaiterait pas quitter l’as rome

En effet selon les informations du Corriere dello Sport, le portier espagnol ne voudrait pas quitter la capitale romaine cet été. Une décision qui compromettrait les plans de la future équipe de José Mourinho. En effet les Giallorossi souhaiteraient se séparer de Pau Lopez et Cengiz Under pour organiser les arrivées de Rui Patricio et Granit Xhaka.