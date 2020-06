Mercato OM: Nouvel indice dans le dossier Thauvin ?

Florian Thauvin a connu un saison blanche à cause d’une blessure et arrive en fin de contrat en 2021. Et selon Foot Mercato, il n’aurait toujours pas reçu de prolongation…

D’après Foot Mercato, les dirigeants marseillais n’ont toujours pas transmis de prolongation de contrat à Florian Thauvin. Concernant le joueur, il n ‘aurait en tête que de reprendre la saison après une année blanche…

Pourquoi tu veux que je m’en aille? Ici je suis bien — THAUVIN

L’attaquant de l’OM s’est exprimé sur son avenir en live sur Instagram avec l’humoriste fan du PSG, Malik Bentalha le 26 Avril 2020…

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je vais pas te faire la chanson mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison (avec sa blessure, ndlr) et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte? »

Florian Thauvin – Source : Instagram (26/04/2020)