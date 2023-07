Mercato OM : Nouvelle direction pour Saïss !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

D’après les dernières informations de RMC Sport, le défenseur central international marocain de 33 ans Romain Saïss, convoité par plusieurs clubs français, est proche de signer à Al-Sadd, au Qatar.

Un temps sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, le défenseur international marocain Romain Saïss se rapprocherait fortement du club qatari d’Al-Sadd. Le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, qui affirme que l’OM et le RC Lens ne sont plus dans la course pour le joueur de 33 ans.

L’ancien angevin a encore une année de contrat au Besiktas, qu’il a rejoint l’été dernier. Il serait désormais en négociations avancées avec le club basé à Doha, mais aucun accord n’a encore été trouvé.

❗️Romain Saïss se rapproche d’Al-Sadd 🇶🇦

➡️ Négociations avancées avec le club du Qatar. Pas d’accord Besiktas-Al Sadd. 🔹Un club saoudien est également intéressé.

🔹Les Lillois sont toujours à l’affût même s’ils partent de plus loin. Lens et Marseille ne sont plus là ❌ pic.twitter.com/d1AG7DaYjD — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 18, 2023

Lille et un club saoudien encore sur le coup ?

« Lens s’est éloigné du dossier menant au capitaine des Lions de l’Atlas. Bien positionné il y a encore quelques semaines, l’OM ne semble plus être un point de chute possible pour le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde », assurait RMC hier soir.

Le LOSC par contre serait toujours en course, quelques heures après avoir annoncé le départ de son capitaine emblématique José Fonte. Aussi, un club d’Arabie saoudite serait également sur le coup