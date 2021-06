Mercato OM : « Nsakala, un joueur qui a 4 poumons… mais techniquement, c’est très limité… »

Pablo Longoria doit recruter à tous les postes. Le président et directeur sportif de l’OM doit trouver des doublures aux latéraux si Pol Lirola s’engage définitivement avec l’OM. Côté gauche, plusieurs noms sont évoqués, on vous en dit plus sur le profil de Fabrice N’Sakala.

Après la piste Lucas Olaza, le défenseur du Besiktas Istabul, Fabrice N’Sakala serait dans le viseur de Pablo Longoria. Hier le média Fanatik expliquait qu’une offre de 2,5 millions d’euros a même été transmise au club stambouliote en provenance de l’OM. Le champion de Turquie en titre ne serait pas contre une vente de l’élément formé à Troyes, reste à savoir la position du staff technique.

A LIRE : Mercato OM : Des détails « plus complexes » sur l’opération Gerson menée par Longoria !

FCMarseille a contacté le compte TurcFootball pour en savoir plus sur le profil de Nsakala. Le latéral de 30 ans avait fait ses débuts à Troyes en Ligue 1 avant de partir à Anderlecht en 2013. Son nom avait déjà circulé du côté de Marseille à cette époque. Il a ensuite fait des aller-retours entre le championnat belge et le championnat turc. Il est au Besiktas depuis l’été dernier et a disputé 29 rencontres de Super Lig la saison dernière. Un joueur avec un gros volume de courses mais limité techniquement selon @TurcFootball…

« Nsakala est un joueur qui s’est démarqué quand il était à Alanyaspor. Il a réalisé de très bonne chose la bas qui l’a entraîné à un transfert à Besiktas. A Besiktas c’était des débuts plutôt timide mais bon ce n’était pas que lui mais plutôt toute l’équipe. Le but face à Fenerbahce lui a permit de renaître. C’est un joueur qui a 4 poumons et qui peut courir pendant 90 minutes sans soucis. Il va très vite et a une hargne incroyable. Il est très physique et agressif et tu as besoin de ça pour être bon en Turquie. Par contre techniquement, c’est très limité selon moi. Je ne le vois pas jouer en Ligue des champions avec Besiktas la saison prochaine. » @TurcFootball — Source: Football Club de Marseille