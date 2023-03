Prêté cette saison à l’OM sans option d’achat par Arsenal, la question du futur de Tavares à l’OM se pose. Dans le DFM, notre journaliste Nicolas Filhol et notre invité Amar Medebbeur (Tarpin bien) débattent des qualités, des défauts du joueurs et du prix raisonnable pour lequel l’OM pourrait l’acheter.

Tavares est capable du meilleur offensivement avec des débordements, de la vitesse et des buts, mais aussi du pire défensivement en rechignant sur le travail défensif. Des caractéristiques clivantes qui questionnent sur la volonté du club d’essayer de le recruter définitivement lors du prochain mercato d’été.

Il peut faire des exploits mais derrière il trottine

»Jean Charles de Bono disait : »Pour moi au dessus de 3 millions, je ne le prends pas ». Certains font des obsessions sur Balerdi. Mon obsession à moi c’est Tavares. Je trouve que c’est le QI foot de N’jie et Radonjic. Il fait des exploits, parce que physiquement et techniquement il peut faire des choses de dingue. Que ce soit pied droit ou pied gauche il nous a régalé sur certains matchs. C’est un joueur qui va te marquer un but où tout le monde va dire »waouh ». Mais derrière il trottine, il ne défend pas, il met zéro intensité dans les courses défensives, il ne va jamais dans les duels défensifs. C’est un joueur qui me gonfle. Il a des qualités mais il m’énerve. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (2/03/2023)

Ca fait quelques matchs où il est à côté

»C’est un joueur que j’admire. Je trouve que c’est un bon joueur. Après ça fait quelques matchs où il est à côté. Un peu à l’image de l’équipe. Après est ce que c’est un joueur qu’il faut acheter ? Pour moi oui. » Amar Medebbeur – Source : Football Club de Marseille (2/03/2023)